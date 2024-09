Serie A la classifica aggiornata dopo la 3ª giornata | Inter prima!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Non ci sono più squadre a punteggio pieno nelladiA,appena tre giornate. Si ferma anche la Juventus, che stasera pareggia 0-0 con la Roma in una partita orribile: subisce l’aggancio dell’, del Torino e della sorpresa Udinese (complice anche il rigore sbagliato dal Como in pieno recupero). Ora sosta per le nazionali.A 2024-2025 – 3ªVenezia-Torino 0-1 86? Coco-Atalanta 4-0 3? aut. Djimsiti, 10? Barella, 47?, 56? M. Thuram Bologna-Empoli 1-1 2? Fabbian, 3? Gyasi (E) Lecce-Cagliari 1-0 26? Krstovic Lazio-Milan 2-2 8? Pavlovic (M), 62? Castellanos, 66? Dia, 72? Rafael Leao (M) Napoli-Parma 2-1 19? rig. Bonny (P), 92? Lukaku, 96? Zambo Anguissa Fiorentina-Monza 2-2 18? Djuric (M), 32? Maldini (M), 45? Kean, 96? Gosens Genoa-Verona 0-2 55? Tchatchoua, 64? rig.