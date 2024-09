Riccardo Iacona torna con PresaDiretta | “Siamo tra i pochi simboli di una Rai3 che non esiste più”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 1 settembre 2024) Ricardocondal 1 settembre su, di cui il programma è icona nonostante la rete non esista più di fatto: "Con la riforma dei generi ha perso identità". Di domenica sera affronterà Fazio e Berlinguer, ex volti di un'azienda in cui lui ha scelto sempre di rimanere per un motivo preciso, come racconta in questa intervista: "Sono qui per difenderne l'indipendenza, la battaglia si fa da dentro. Nel mio piccolo mi sento un medico che sceglie di lavorare in un ospedale pubblico".