Queer | il nuovo film romantico e drammatico di Luca Guadagnino

(Di domenica 1 settembre 2024) Life&People.it La nuova pellicola disi intitolaed è figlia dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Ilsarà presentato alla Mostra del cinema di Venezia il 3 settembre ed è atteso nelle sale italiane entro la fine dell’anno. Un romanzo che stravolge, inquieta e costringe a una riflessione tutt’altro che comoda: sconvolgente per l’epoca e difficile da digerire ancora oggi. Non a caso, il manoscritto è realizzato tra il 1951 e il 1953 ma, causa la censura dell’epoca, ha visto la luce solo nel 1985. Storia, personaggio e contesto sono autobiografici non risulta complicato intravedere un filo tra gli eventi vissuti dallo scrittore e quelli a cui va incontro Lee, il protagonista del romanzo.