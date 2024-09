Osimhen è un calciatore senza prospettiva Conte ha lavorato alla successione di Lukaku Süddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024)è unhadi). Lo scrive il quotidiano tedescoZeitung che si occupa del caso del centravanti del Napoli dello scudetto. Il giornale tedesco comincia il suo articolo scrivendo che “sono giorni di confusione per Napoli e il Napoli”. Poi passa al finale di Napoli-Parma. Nei minuti di recupero della partita contro il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato prima il giocatore con la maglia 11 a segnare il pareggio per il Napoli, poi il giocatore con la maglia 99 a segnare il gol della vittoria – mentre l’ex giocatore con la maglia nove era assente. Da venerdì, Victornon indossa più il numero del gol a Napoli. Peggio ancora: non ha più il numero. Negli ultimi anniaveva dato un contributo decisivo al ritorno dello scudetto a Napoli.