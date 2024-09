OpenAI non sarà più No Profit? La nuova struttura aziendale per aiutare gli investitori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024), una delle più importanti aziende al mondo nel settore dell’intelligenza artificiale, potrebbe presto cambiare assetto societario. L’attuale conformazione della compagnia, in parte No, rende difficile per gliversare enormi somme di denaro necessarie per lo sviluppo delle nuove tecnologie all’interno di. Nei prossimi giorni dovrebbe finalizzarsi proprio uno di questi grandi investimenti, con Apple e Nvidia pronte a mettere a disposizione didiversi miliardi di dollari. In molti però, tra cui anche Elon Musk, che era tra i fondatori originali della società, si stanno opponendo a questa decisione che porterebbe l’azienda a non lavorare più “Per il bene dell’Umanità“.