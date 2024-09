Mutui meno cari e bond più avari Il portafoglio del dopo-vacanze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Debitocostoso e rendimenti un po’ piùper le obbligazioni e i titoli di stato. È il duplice effetto che si vedrà a breve per i risparmi e gli investimenti delle famiglie, quando inizierà il ciclo di riduzione dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali: la Banca centrale in Europa e la Federal Reserve (Fed) negli Stati Uniti. "Secondo le previsioni di gran parte analisti, i tagli al costo del denaro partiranno già da settembre", dice Annacarla Dellepiane, manager della casa di investimenti HANetf, che ricopre laca di head of sales per l’Italia. La sforbiciata negli Stati Uniti, sottolinea Dellepiane, sarà probabilmente nell’ordine dello 0,75% entro fine anno e la Bce andrà più onella stessa direzione, tenendo però presente che si è già mossa nei mesi scorsi, con una sforbiciata ai tassi dello 0,25% prima dell’estate.