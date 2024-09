Muore dopo un tuffo nel fiume Elsa una donna di 31 anni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 1 settembre 2024) LUCCA – Dramma nel parco fluviale del Diborrato in località San Marziale a Colle Val d’, in provincia di Siena. Due persone, che si erano tuffate nel, sono andate in difficoltà. Una 30enne è stata salvata mentre l’altra è risultata inizialmente dispersa, poi il corpo senza vita dellaè stato rinvenuto ed estratto dall’acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono intervenuti sul posto anche l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Colle Val d’, le forze dell’ordine, la polizia municipale di Colle Val d’. La deceduta è unaitaliana di 31, nella zona per turismo. “L’amministrazione comunale di Colle di Val d’– ha scritto il Comune sui social – esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di una giovane ragazza nel Parco Fluviale dell’. La dinamica di quanto accaduto è al momento al vaglio delle autorità competenti.