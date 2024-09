Liguria Conte | M5s sostiene convintamente candidatura Orlando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set. (askanews) – “Il Movimento 5 Stelleladi Andreaper la guida della Regione. Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici”. Lo afferma in una nota il presidente M5s Giuseppe. “Ringrazio Luca Pirondini per aver accettato in un primo momento lapropostagli dal M5S e averla interpretata responsabilmente come contributo al servizio della coalizione che ricercava il profilo su cui potesse esserci la maggiore condivisione possibile”, sottolinea. “Il bene dellasignifica oggi la convergenza sul profilo di maggiore unità: non ci tiriamo indietro, ci mettiamo al servizio dei cittadini.