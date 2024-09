La rosa della vendetta | le anticipazioni trama e cast della settima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 1 settembre 2024) La: leStasera, domenica 1 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Gulendam, Mert e Gulcemal sono in ospedale per un’ecografia di routine per viagravidanzadonna. La dottoressa, per aiutare Gulendam, dice che le immagini non sono ben visibili e rimanda la visita al mese successivo. Gulendam scoprirà in seguito che è stato Vefa a chiedere alla dottoressa di mentire, per dare tempo alla donna di risolvere la questione.