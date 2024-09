La pace di Gitai a Venezia 81 | Cambiamo i nostri leader E ascoltiamo Einstein e Freud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Per Amos, regista israeliano da sempre dedito alla ricerca della, Israele e Palestina devono sbarazzarsi delle loro attualiship per poter arrivare alla. Why War, il film cheha presentato ieri fuori concorso a, prende le mosse dalla corrispondenza tenutasi, nei primi anni ’30 del Novecento, fra Alberte Sigmund, che si scrissero e si confrontarono sulla questione di come evitare la guerra. Una guerra che, in quegli anni, era da poco finita e già si approssimava, ancora più terribile. "Qualche volta, il punto più basso nella Storia è anche il momento della riconciliazione, perché la gente capisce che non si può più andare avanti così. Non ci si può uccidere l’un l’altro e chiamare tutto ciò una vittoria. I due popoli devono capire che stare sotto Hamas non è una buona idea.