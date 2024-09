Il Monte celebra la porchetta Cinque giorni da gustare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Spegne 60 candeline la sagra dellae si prepara ad una grande festa per festeggiare l’ambito traguardo. A pochidal grande inizio alè tutto pronto, anzi tutto apparecchiato intorno a sua maestà, la. Sarà lei - come potrebbe essere altrimenti? - al centro ddi festa che prenderanno il via il 4 settembre per andare avanti fino l’8, giornata conclusiva in cui è previsto lo spettacolo pirotecnico per salutare l’edizione. Il centro storico della città del Sansovino sarà un’altra di quelle chicche che i cittadini metteranno in mostra per servire ai turisti che ogni anno arrivano a migliaia e migliaia. Il programma, dicevamo: articolato e variegato.