F1 GP Italia Hamilton | Peccato finire così un weekend in cui sembravamo forti

(Di domenica 1 settembre 2024) “Non avevamo il passo per lottare per qualcosa di più importante. McLaren e Ferrari erano davvero. Sono riuscito a rimanere al passo con Sainz, ma non potevamo fare uno stint più lungo e andare su una sola sosta come ha fatto lui. Se fossimo partiti davanti a lui, probabilmente saremmo riusciti a tenerlo dietro. Ci serviva un bilanciamento migliore oggi per riuscire a raggiungere qualcosa di migliore“. Sono queste le parole di Lewis, che ai canali ufficiali della Mercedes commenta il GP d’. “E’ unterminare unin cuitantosenza aver avuto la possibilità di dimostrarlo. Abbiamo dimostrato di esseredurante le prove libere e le qualifiche, ma non ci siamo ripetuti oggi. La griglia è molto vicina, sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime gare. Continueremo a lavorare, speriamo di essere piùa Baku”.