ENDLESS LOVE ANTICIPAZIONI 2-8 SETTEMBRE 2024 | LE TRAME DELLA SOAP DI CANALE 5

(Di domenica 1 settembre 2024)dal 2 all’8turca, in onda dal lunedì alla domenica alle 14:10 su5. Ecco legiorno per giorno. LUNEDI 02/09 Hakan nutre dei sospetti sul presunto suicidio di Ozan e, malgrado l’opposizione dei suoi capi, prosegue le indagini. Nel frattempo Kemal incontra numerose difficoltà in prigione. MARTEDI 03/09 Vildan è devastata dalla perdita del figlio, tuttavia trova la forza di andare avanti grazie all’ idea che presto avrà un nipote. Zeynep si sveglia in una camera di ospedale. MERCOLEDI 04/09 Quando Nihan, che era andata da Kemal per dirgli che aspettava un figlio suo, si vede rifiutare il colloquio, decide di rilasciare un’intervista dove dichiara di aspettare un figlio da Emir. GIOVEDI 05/09 Asu convince Emir che, pur riconoscendo il figlio di Nihan, non sarà mai in grado di dimostrare che è suo.