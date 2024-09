Dal marito devoto all’amante intimorito fino al meccanico cinico | chi sono i sette uomini al servizio di Adilma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Parabiago (Milano), 1mbre 2024 –Pereira Carneiro, 49 anni, nove figli e tre ex mariti, è accusata di essere l’ideatrice del piano architettato per uccidere il compagno Fabio Ravasio, investito lo scorso 9 agosto lungo la strada provinciale 149 a Parabiago, nel Milanese. La 49enne brasiliana, in custodia cautelare in carcere, è stata soprannominata la “mantide di Parabiago” ed è una adepta del Candomblé, una religione afrobrasiliana. Per gli inquirenti, la donna avrebbe architettato l’omicidio del compagno insieme a 7 complici, per buona parte amanti o ex amanti.