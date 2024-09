Dai cacciatori di immagini da brivido ai devastatori | a Cuasso al Monte vigilanza notturna nell’ospedale chiuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)al(Varese) – Partirà lunedì 9 settembre il servizio diall’ospedale dial, un’iniziativa risultato di un iter avviato a inizio estate, disposta e finanziata da Asst Sette Laghi. Una pattuglia perlustrerà le diverse sedi del complesso ospedaliero ogni notte, con più passaggi in orari sempre diversi, intervenendo in caso di necessità e segnalando eventuali intrusioni. Si tratta di un provvedimento ulteriore adottato dall’Asst Sette Laghi per garantire la massima sicurezza ad una struttura particolarmente articolata e complessa.