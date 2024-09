Canottaggio sesto posto per il quattro con PR3 misto alle Paralimpiadi Rigettato il ricorso contro la squalifica di Giacomo Perini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) AGGIORNAMENTO ORE 18.15 Il reclamo avverso ladinon ha avuto successo, come si legge sul sito federale: “La Federazione Italianaha prontamente presentato unche è statodal Board of Jury (Consiglio di Giuria), e sta ora predisponendo l’impugnazione della decisione argomentando all’Executive Board di World Rowing“. AGGIORNAMENTO ORE 14.28 Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della Federazione Italiana, quest’ultima “sta procedendo a un reclamo ufficiale, fornendo i tabulati del telefono di, che ha la sola colpa di averlo dimenticato in barca, per appurare se è vero che è stato trovato ad usarlo“.