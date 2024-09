Accessi abusivi ai dati chiesto l’arresto del finanziere Striano e dell’ex pm Laudati Il giudice dice no

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Perugia, 1 settembre 2024 – La procura di Perugia hal'arresto dell'ex pm Antonio Laue del tenente della Gdf Pasqualenell'indagine sui dossieraggi confezionati attraversonon autorizzati alla bancadella Dia, ma il gip ha rigettato l'istanza. La notizia è stata anticipata da 'La Verità'. Alla luce della decisione del gip, la procura ha fatto ricorso al Riesame a metà luglio e l'udienza è stata fissata per il 23 settembre. Nel rigettare la richiesta, il gip avrebbe confermato i gravi indizi di colpevolezza ma non le altre esigenze cautelari. Le indagini non sono concluse e ci sono accertamenti in corso.