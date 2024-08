Viaggia prega ama | i luoghi dello spiritual detox

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Meditazione, yoga, trattamenti rilassanti. Monasteri e centri specializzati (tutti inmeravigliosi) offrono esperienze olistiche dove il ritmo della vacanza viene scandito dal proprio respiro. E non da social e smartphone. Via dall’over tourism e dai weekend con il bollino nero. Il viaggio migliore, quello che si fa ma non si posta, ha come meta la scoperta di sé stessi. Tanto meglio se il «retreat» - parola che impazza sui social e sostituisce l’italico «ritiro» - si svolge in una location appartata, immersa nella pace della natura, non importa se da soli o in gruppo, per un weekend o per un tempo più lungo: l’essenziale è ritagliarsi uno spazio per staccare la spina da obblighi, scadenze e abitudini. E fare finalmente «vacanza» nel vero senso del termine latino «vacatio»: abbandonarsi al piacere rigenerante del vuoto.