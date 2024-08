Us Open 2024 Paolini | Rendimento cambiato negli Slam grande continuità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Oggi sono riuscita ad essere molto solida e a giocare il mio tennis. Dall’inizio di quest’anno ho cominciato ad essere continua, a credere di più in me stessa e a capire che potevo giocare meglio, anche. Dove fino a questa stagione non ero mai riuscita a superare due turni di fila. È bellissimo giocare in uno stadio cosìdavanti a così tanta gente. Putinseva è una giocatrice incredibile che quest’anno sta giocando alla. Si difende benissimo ed io mi sono detta che dovevo restare tranquilla e provare a giocare sempre un colpo in più. Mi sono goduta davvero il momento”. Queste le parole di Jasmineal termine del match vinto con Putinseva che le ha consegnato l’accesso agli ottavi di finale degli Us. Us: “” SportFace.