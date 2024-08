Turismo | Coldiretti scatta il controesodo per le vacanze gli italiani hanno speso 28 miliardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Con ilda bollino rosso finiscono leestive per la maggior parte degli, che quest’annooltre 28di euro per viaggi, pernottamenti, pasti e souvenir. A tracciare un bilancio in occasione del rientro nelle citta’ e’ l’analisi/Ixe’, secondo la quale le ferie sono costate il 12 per cento in piu’ rispetto al 2023. Una tendenza che ha portato i turisti a risparmiare dove possibile , senza rinunciare alla villeggiatura. Non a caso, oltre un vacanziere su dieci (11 per cento) ha mangiato prevalentemente panini durante le, secondo Ixe’, piu’ dello scorso anno. Tuttavia, è aumentato anche il numero di chi ha scelto agriturismi e pizzerie per i propri pasti.