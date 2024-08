Sinner-O’Connell oggi US Open 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024), sabato 31 agosto, Janniktornerà in campo per affrontare l’australiano Chrisnel terzo turno degli US. L’altoatesino (n.1 del mondo) punta a conquistare il pass per gli ottavi di finale, approdando così nella seconda settimana dello Slam a New York. Sarà da capire quale sarà la condizione del pusterese, finora non scintillante., vittorioso contro gli americani Mackenzie McDonald e Alex Michelsen, ha messo in evidenza delle criticità, specialmente nella gestione dei turni al servizio. Una discontinuità dovuta al periodo di forma non eccelsa, per quanto è accaduto in avvicinamento al torneo. Di sicuro, la sentenza di assoluzione per il caso doping a Indian Wells è stato da un lato una liberazione e dall’altra una non semplice convivenza con l’ambiente circostante.