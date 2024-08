Rincari di 300 euro a famiglia durante l’estate | cosa è aumentato ad agosto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Ancheè stato un mese di, sia per chi è andato in ferie che per chi è rimasto a casa, come attestato dai dati pubblicati dall’Istat. Gli aumenti hanno riguardato tutte le voci di spesa dei vacanzieri, comprese quelle che riguardano il costo dei servizi ricettivi e della ristorazione, che hanno segnato l’incremento più consistente. A dare l’allarme sul caro estate è stato Massimiliano Donà, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha fatto i conti in tasca alle famiglie italiane, calcolando quanto ha pesato la stangata della stagione calda sui loro portafogli. Spese più alte per hotel e ristoranti L’avvocato ha parlato di un’estate “rovente”, conche non è esentato dai “stellari” di giugno e luglio.