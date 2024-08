Reazione a Catena bis per le Diplomatiche grazie alla polvere | la vincita

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mese di agosto disi è concluso con una sostanziosa. Ancora una volta la Dea Bendata ha bussatoporta delle nuove campionesse chiamate, arrivate nella precedente puntata. Per le giovani Giulia, Jessica e Giorgia si è trattato del secondo trionfo, ma hanno rischiato di perdere il titolo a causa di quello che è accaduto nel corso dell'Intesa Vincente. A minacciare il percorso dellesono stati i nuovi arrivati chiamati Gianduiotti. Lesfidano i Gianduiotti I Gianduiotti, così chiamati in onore dei dolcetti della loro città di provenienza, che è Torino, sono stati gli sfidanti del 31 agosto. Patrizia, Mimmo e la loro unica figlia Elisa hanno spiegato che in realtà nelle loro vene scorre sangue meridionale, ma sono cresciuti in Piemonte. La sfida che ne è conseguita è stata avvincente.