Paralimpiadi 2024 Gilli e Bettella sul podio nel nuoto | due argenti di talento

(Di sabato 31 agosto 2024) Parigi, 31 agosto– Una splendida Carlottafa il tris personale alledi Parigi. Dopo l'oro nei 100 farfalla e il bronzo nei 100 metri dorso, ecco anche uno straordinario argento nei 400 metri stile libero S13 con il tempo di 4:31.83. La stessa medaglia l'aveva ottenuta anche a Tokyo 2020. E uno splendido Francescoarriva secondo in finale nei 50 dorso S1, con il crono di 1:13.90. Aggiunge un alloro al bronzo già ottenuto nei 100 dorso S1. L'Italfa 13 medaglie in totale, sino ad ora. Foto Simone Ferraro/CIP da FINP Federazione ItalianaParalimpico