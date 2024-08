MotoGP Marc Marquez al weekend del ritorno alla vittoria? Bagnaia e Martin devono crescere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Il Gran Premio di Aragon torna in calendario del Motomondiale dopo un anno di assenza: nel deserto spagnolo va in scena il dodicesimo appuntamento della stagione che ci può dare ulteriori indicazioni sul futuro di un Mondiale che continua ad essere incerto: basti pensare che ci presentiamo conche ha un vantaggio di cinque punti su. Tutto è aperto per qualsiasi scenario. Nelle due sessioni del venerdì è andato in scena ilshow: il Cabroncito ha mostrato una differenza quasi imbarazzante nei confronti degli avversari in una pista sinistrorsa che si addice decisamente alle sue caratteristiche. Il passo con la sua Ducati del Team Gresini è eccezionale e difficilmente qualcuno potrà batterlo tra qualifiche e gara, sembra davvero infermabile.