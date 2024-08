Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi sabato 31 agosto | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Alle 14:08 e alle 16:24 di31sarà in mare per due nuove regate dellaCup, torneo di selezione del Challenger che sfiderà New Zealand nel Match di America’s Cup. Alle 14:08 il team italiano sfiderà American Magic in quello che è il recupero della gara cancellata ieri per il vento troppo leggero. Alle 16:24 invece Spithill e compagni dovranno vedersela contro Ineos Britannia. Negli altri match race (sei in tutto): New Zealand-Orient Express, Alinghi-Ineos, Orient Express-American Magic e Alinghi-New Zealand. La novità è che i Kiwi hanno ultimato le riparazioni dopo i danni dell’AC 75 a seguito della caduta dalla gru. “Il team ha constatato con sollievo che il danno alla barca non era così significativo come inizialmente previsto”, ha reso noto New Zealand. La classifica vedee Ineos Britannia in testa con una vittoria.