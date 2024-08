L’occasione in cui William e Harry potrebbero ricongiungersi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) Il rapporto tra il principee il principesembra essere del tutto compromesso. Le fonti riportano che tra i due fratelli non ci sarebbe più alcun dialogo e che il principe di Galles sarebbe sospettoso nei confronti del minore. Gli amici del principehanno spiegato quando è probabile che i due fratelli si riuniscano di nuovo. Negli ultimi mesi i tabloid hanno prospettato un nuovo riavvicinamento tra il principee il principe. Dopo aver appreso del cancro di re Carlo, infatti, il duca di Sussex ha manifestato pubblicamente i propri sentimenti per la famiglia. Tuttavia, la situazione sembra essere lontana dal disgelo. Il Sovrano non ha neppure esteso al figlio minore l’invito a trascorrere l’estate a Balmoral. Secondo alcune fonti, inoltre, la situazione potrebbe essere senza rimedio.