LIVE Sinner-O’Connell 6-1 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | il n 1 è avanti di due set

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Il terzo set si apre con una palla corta diin rete. 21.07 13 ace e 2 doppi falli per, 35 vincenti e 19 errori gratuiti. 68% di prime palle, con cui ottiene l’85% dei punti. 53% la resa con la seconda. 6-4 Servizio e diritto incrociato.si aggiudica anche il secondo set senza fare nulla di trascendentale. Ordinaria amministrazione. 40-15 Ace al centro. 30-15 Servizio e diritto lungolinea del n.1 al mondo. 15-15colpisce male il diritto incrociato, la palla è larga. 15-0 In rete la risposta di rovescio di. 5-4 Servizio e diritto dell’australiano, che costringead andare a servire per il set. 40-30 Serve&volley di, travolto dalla sconcertante risposta di diritto di. La perfezione. 40-15 In rete la risposta di rovescio dell’azzurro. 30-15 Doppio fallo di