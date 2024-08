Lavoro | Gambino Fdi ' dati Istat occupazione nuovo successo governo Meloni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "L'in Italia raggiunge un aumento record pari a +56 mila occupati. L'evidenzia come tale crescita sia trainata dalle donne e dagli autonomi. Già il 2023 vedeva +437 mila occupati permanenti e in questo caso resta forte la spinta dell'stabile. Questiconfermano che il cambio di impostazione sul frontevoluto dalha dato e continua a dare ottimi risultati. Grazie al decreto Coesione già da settembre si verificherà un' ulteriore spinta occupazionale soprattutto per i giovani e le donne nelle regioni del Sud Italia. Saranno introdotti tre incentivi bonus per le assunzioni stabili, avvantaggiando le categorie solitamente con maggiori difficoltà . Le efficaci politiche delstanno producendo risultati mai sperati soprattutto nel Sud Italia".