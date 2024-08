Il Governo Italiano e la flotta di aeromobili commerciali ITA & C come coniugi separati in casa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Ieri è arrivata la notizia ufficiale che, dopo due anni di operazioni finanziarie ben combinate tra pubblico e privato, la SAS, compagnia aerea del’intera regione scandinava, in via di risanamento e ricapitalizzata in maniera adeguata, ritornerà a volare quanto prima con i conti in via di risanamento, sia per congruità che per pertinenza di impiego. Per chi sta seguendo, anche se solo per curiosità, la vicenda ITA Alitalia- è ancora in corso, anche se dovrebbe completarsi a breve – giá a volo d’uccello, le differenze nella gestione dei due casi lasciano quanto meno perplessi. Non è esagerato sostenere che la vicenda italiana si presta a essere definita, ancor più che assurda, principalmenteun pasticcio che è andato oltre ogni bizzarria politico- aziendalistica immaginabile. Al dunque. La SAS va in crisi gestionale che arriva al culmine circa due anni orsono.