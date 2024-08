Da Freuler a Lucumi in 13 nelle nazionali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Saranno tredici i calciatori rossoblù che tra domenica e lunedì lasceranno Bologna per raggiungere le rispettive: il che significa che Vincenzo Italiano potrà lavorare nel corso della sosta con appena 15 calciatori, considerando che Ndoye, El Azzouzi, Ferguson e Cambiaghi restano in infermeria. La sosta sarà utile per recuperare in vista della ripresa Ndoye e Casale, arrivato con un problema al polpaccio dalla Lazio. Ma c’è pure un Dominguez da scoprire, volato in Argentina per ottenere il visto e il permesso di lavoro. Infine c’è da accelerare il percorso di inserimento dei vari Dallinga, Pobega e Miranda. Con loro rimarranno a lavorare al centro tecnico Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Orsolini e Castro.