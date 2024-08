CM com – La più bella Inter di Inzaghi schiaffeggia l’Atalanta | in Italia stacca le rivali l’obiettivo è l’Europa|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-30 23:10:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Thuram e Barella, ovvero prima e seconda stella. Anzi, “un-due-tre”, come la “tripletta” di Thuram e stella come il filante di Barella. D’accordo, sul vantaggio che sblocca la sfida dopo pochi secondi c’è la sporcatura dell’autogol. Ma resta la firma di Marcus Thuram, un campione! Così, lo scudetto sul petto viene davvero esibito con orgoglio, convinzione e determinazione. Se tutto va come sembra andare, l’ha già ripreso a giocare, vincere ere le avversarie. Intanto in, poi in Champions si vedràpatisce la legge del nerazzurro più forte (come la rosa di) e più intenso (come il gioco per tutti i 90 minuti più recupero).