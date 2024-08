Choc a Firenze aggredito nell’androne dai balordi della strada | novantenne in fin di vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Li ha sorpresidel suo palazzo, forse erano a drogarsi o forse a fare sesso, come succede spesso, tra le macchine in sosta di via Maso Finiguerra, la traversa che respira la stessa brutta aria di via Palazzuolo. Ma quando gli ha detto qualcosa, è statoe rapinato. Due contro uno. Ha 91 anni, e da giovedì sera lotta tra lae la morte all’ospedale di Santa Maria Nuova: perché dopo le botte è rovinato a terra, sbattendo la testa all’indietro. Nel pianerottolo, qualche gradino sotto l’ascensore che stava aspettando per salire all’appartamento, ci sono le gocce del suo sangue, i segni delle mani sull’intonaco come prova del disperato tentativo di parare i colpi, oppure non cadere, o forse non mollare il portafoglio che aveva in mano e che invece gli hanno portato via.