Brescia immigrazione sotto la lente | il giallo delle 150 residenze nella casa del datore di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024)– Centocinquanta persone in unadove dovrebbero vivere in 7. Una situazione che allo Sportello unico per l’dideve essere apparsa surreale, oltre che sospetta, quella emersa nell’esame di domanda di sanatoria per un lavoratore extracomunitario aper un rapporto didomestico. “Da accertamenti è emerso chedimora deldisiano residenti 150 persone a fronte di un’idoneità alloggiativa per 7 persone”, la deduzione dei funzionari. Il lavoratore ha presentato ricorso al Tar di, evidenziando, tra le altre cose, che il numero di 150 residenti non poteva essere reale. Il Tar, a gennaio, ha in effetti disposto istruttoria sul numero diassociate all’appartamento deldi