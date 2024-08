Biografiche monster e frasi poetiche degli chef Così i siti dei grandi ristoranti dimenticano il personale di sala

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 31 agosto 2024) Lanella ristorazione contemporanea è quella cosa che tutti ne parlano, tutti – a partire daglie dalla ristorazione - dicono con convinzione che andrebbe valorizzata, che vale metà del ristorante. Bravi, bene. Ma poi quanto spesso ildella(ma anche quello della brigata) riesce a uscire dalla vastissima ombra dellostar? Ho fatto un esperimento: sono andato a spulciare suiweb di tutti i più rinomatiitaliani per vedere se e in che modo il lavoro di maître, sommelier ealtri collaboratori viene concretamente sottolineato. Il mio presupposto di partenza è che la pagina web sia ormai la vera carta d’identità di un locale, e che sia quindi il luogo ideale per dare spazio a chi spesso non finisce nei titoli di testa (e nemmeno in quelli di coda) di un pasto. E le scoperte che ho fatto non sono rassicuranti.