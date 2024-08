Ancora miasmi a Ponte Valentino L’ASI tuona | Situazione migliorata rispetto al passato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Risalgono a poco più di qualche giorno fa le ultime segnalazioni degli abitanti della zona per i continuiprovenienti dall’agglomerato industriale di. Oggi dai vertici delle rassicurazioni su una vicenda che, stando a quanto comunica il management dell’azienda, pare sia in miglioramentoal: “Ritengo doveroso sottolineare che fin dal giorno della mia nomina la questioneè stata attentamente monitorata: nessuna doglianza o lamentela in questi mesi, se non per due giorni a ridosso del Ferragosto”, lo scrive in una nota il presidente Asi Domenico Vessichelli. “Con i residenti della zona, durante questi due giorni, sono stato in contatto diretto e mi sono recato nottetempo aper verificare lo stato delle cose.