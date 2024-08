12enne aggredita in una scuola abbandonata | Decisivo l’intervento di una donna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 31 agosto 2024) Una ragazza di soli 12 anni è statae violentata fuorida un gruppo di ragazzi, unala ha salvata Ancora casi di violenza sessuale e quel che più spaventa è che questi sono avvenuti tra ragazzi, poco dopo l’uscita da. Ci troviamo a La Louvière, una comune di lingua francese situato nella provincia di Hainaut, in Belgio. Qui si è consumato l’ennesimo esempio di una società che non ha compreso ancora il valore della civiltà e del rispetto, che non ha tramandato questi valori ai propri figli, fornendone anzi un esempio sbagliato che sfocia in casi come quelli avvenuti in terra belga. Mentre una ragazza usciva come tutti i giorni da, è statada un gruppo di cinque ragazzi che erano lì ad attenderla. Ragazza violentata da un gruppo di ragazzi (Pixabay) – Notizie.comIl racconto è scioccante.