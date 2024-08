Vuelle Zanotti | Che emozione ritornare qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Stessa spiaggia, stesso mare. Ma soprattutto stesso palasport in cui combattere per la gente che ami e che ti ama. Non potrebbe essere più felice Simone, lo racconta il suo sorriso raggiante (e anche quello della sua fidanzata, marchigiana di Porto Recanati). "Ho detto spesso che sono tornato volentieri per il progetto, le ambizioni, ma forse non ho sottolineato abbastanza quanto sia importante anche l’extra basket, le amicizie costruite in quattro anni, il benessere di vivere in questa città: un connubio del genere è molto raro, vivere in un posto che ti dà tanto aumenta il legame con la squadra. Essere richiamato da Pesaro è stato bellissimo". Rientrati dal ritiro, i biancorossi si sono già rimessi a lavorare di buona lena in vista di una stagione massacrante: "A Carpegna sono stati giorni duri e intensi, come è giusto che sia, per una preparazione che sarà lunga.