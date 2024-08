US Open 2024 Iga Swiatek approda al terzo turno Rybakina si ritira Osaka eliminata da Muchova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quarto giorno a Flushing Meadows finito nell’album dei ricordi. Nel tabellone del singolare femminile l’Italia ha potuto festeggiare il successo straordinario a 37 anni di Sara Errani e l’approdo aldi Jasmine Paolini, che ha sfruttato il ritiro “lampo” di Karolina Pliskova, molto poco fortunata nella loro sfida. Errani, che ha compiuto un’impresa concretizzata in passato solo da Venus e Serena Williams alla sua età, si è imposta per 7-5 7-5 contro la statunitense Caroline Dolehide (n.49 del mondo). Nell’azzurra dovrà affrontare la russa Diana Shnaider (n.18 del seeding), che può ispirare dolci ricordi alla nostra portacolori per l’esito della Finale olimpica per l’oro nel doppio. Paolini (n.5 del mondo), dal canto suo, giocherà contro la kazaka Yulia Putintseva (n.32 WTA), vittoriosa per 6-1 7-6 (4) contro la cinese Xinyu Wang (n.40 del ranking) per 6-1 7-6 (4).