Scontro nella Ue sulle armi a Kiev | Via i limiti per usarle in Russia Budapest | da Borrell proposta folle

(Di venerdì 30 agosto 2024) C’è chi dice sì, chi dice ’ni’ e chi dice no. E c’è chi come gli ungheresi, dietro una posizione formalmente pacifista, fa gli interessi di Putin dicendosi contrario a tutto tondo all’invio di nuovein Ucraina. La riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue a Bruxelles è l’occasione per discutere sulla richiesta della Commissione, sull’eliminazione o meno dei ’caveat’, le restrizioni nazionali all’uso dellefornite dall’Occidente, in modo da consentirne l’uso anche su obiettivi militari legittimi anche in territorio russo. "Le restrizioni all’uso delledate all’Ucraina – ha detto l’alto rappresentante Ue Josep– devono essere revocate, ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari in