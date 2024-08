Ricatti a luci rosse e minacce con l’ascia; lo stalker delle minorenni questa volta finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lecco, 30 agosto 2024 –conall’uscita da scuola. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato per stalking un lecchese di 27 anni, che ha trasformato per mesi in un inferno la vita della sua ex ragazza, una studentessa di 17 anni. Per costringerla a stare con lui l’ha ricattata, giurandole che avrebbe postato in rete suoi video e foto intimi. In almeno due occasioni inoltre l’ha aspettata al varco con un’ascia, anche fuori dall’istituto dove lei frequenta le superiori. Per questo era già finito in manette e in un’aula di tribunale, salvo essere poi rilasciato a piede libero con il solo obbligo di presentarsi in caserma.