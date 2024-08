Primo test prestagionale per i Boars al Pala Miwa contro Marigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBuona la prima per laEnergia Cestistica Benevento, che alha affrontato la Promobasketin unamichevole.i pari categoria, inseriti questa stagione nel girone H, ihanno avuto modo di iniziare a mettere minuti nelle gambe e mettere in atto tutto ciò che è stato provato in queste prime settimane di preparazione.  Andando al match, la squadra di Coach Parrillo, nonostante le assenze degli indisponibili Di Nunno e Ndour, è riuscita ad imporsi con il risultato di 79-61, accumulando un buon vantaggio principalmente nel quarto periodo, in cui i sanniti hanno rotto definitivamente gli indugi, dando buone impressioni a coach Parrillo ed il suo staff.