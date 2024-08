Più palestre a Seregno | Palazzetto quasi pronto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) La fine delle ferie porta una bella novità. Èper aprire al pubblico il nuovodello sport che il Comune ha deciso di realizzare in via 8 Marzo. L’impianto prenderà proprio la stessa denominazione della strada in attesa, chissà, di un’intitolazione futura a qualche seregnese che si è distinto in ambito sportivo. I nomi in città del resto non mancano. "Ci siamo, manca davvero pochissimo – conferma il sindaco Alberto Rossi –. La nuova palestra in via 8 Marzo a breve potrà accogliere gli atleti e i ragazzi delle scuole".