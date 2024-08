One to One | John & Yoko | la recensione del documentario di Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024) One to One:: ladeldie Sam81 Il Fuori Concorso della 81° edizione della Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale diha offerto al suo pubblico ildiretto dae Sam, One to One:, una esplorazione del mondo musicale e personale della coppia del titolo, nella New York del 1972. Siamo appunto nel 1972 e, sullo sfondo di un’epoca turbolenta della storia americana,vivono a New York. I Beatles non ci sono più e la coppia, che professa solo messaggi di pace e amore, deve contrastare l’odio mondiale nei confronti della povera, considerata la responsabile della separazione del gruppo di Liverpool.