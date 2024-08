Nuovi vertici del Cosmari | Tolentino assente grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prime polemiche dopo il rinnovo deidelavvenuto in assemblea mercoledì sera. "Il Comune dinon è rappresentato nel consiglio di amministrazione del". A segnalare questo "fatto" è Sandro Ruggeri, segretario del Pci tolentinate. E non è la prima volta: già l’anno scorso (in quel caso era sì la prima volta dalla nascita del, avvenuta circa 46 anni fa),era fuori dalla governance del consorzio presente proprio sul suo territorio. Secondo Ruggeri, inoltre, sarebbe "stata scartata con troppa fretta" dalla minoranza la proposta del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica di nominare tre consiglieri tra cui il presidente- di centrodestra e gli altri due di centrosinistra, uno dei quali vicepresidente.