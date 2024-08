Marracash Geolier Club Dogo e Liberato benedicono il ritorno dei Co’Sang dopo dodici anni | Dinastia segna la supremazia dell’hip hop partenopeo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ci sono voluti 12lunghissimiper riavere assieme ie il nuovo album “”. Il duo di Marianella, Luchè e Ntò, ha chiamato a raccolta amici e colleghi per festeggiare questo evento importante. Ed è così che nel disco brillano le collaborazioni con i, a benedire un progetto chelahopnel nostro Paese. I feat. sono stati svelati in modo originale: un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato in anteprima sulla pagina di Spotify Italy, ha mostrato dei quadri che raffiguravano gli artisti che si sono uniti al duo per il terzo album di inediti. I biglietti da visita di questo progetto sono da considerarsi nelle parole di “Nu cuofn ‘e sord”, dove Luchè e Ntò si sono scatenati senza peli sulla lingua, e nel ritmo di “O primm post”, il primo singolo.