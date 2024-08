LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo a 15? dalla fuga a 50 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.01 Attenzione perché c’è un tentativo d’allungo da parte di Van Aert, in compagni di Campenaerts, Guglielmi e Schmid. 15.58 Da adesso la strada comincia nuovamente a guardare all’insù, prima di apprestarci a vivere il finale intensissimo previsto. 15.54 50 km al. 15.53 Ora tocca i 15? il distacco del. 15.50che viaggia sempre ad un passo non arrembante, non aspettiamoci nulla di diverso fino all’inizio dell’ultima salita. 15.47 44,4 km/h la velocità media finora registrata. 15.45 14’30” di vantaggio per lasul. 15.42 60 km al. 15.40 Il passaggio di Vine, Soler e Van Aert al GPM dell’Alto O Portelo. – 100 km Vine, Soler and van Aert attack the breakaway in search of the KOM.