Inter-Atalanta Divorzio a Las Vegas o Il Ciclone? La tv del 30 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 30, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “a Las”. Durante un viaggio in Nevada i diciottenni Elena e Lorenzo si sposano a Lasalla fine di una notte folle, ma, subito dopo, lei lo abbandona. Vent’anni più tardi, Elena è una donna affermata e sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea, mentre Lorenzo sbarca il lunario come scrittore di discorsi per i politici. La donna scopre che il matrimonio contratto negli Usa è ancora valido e per ottenere l’annullamento è costretta a rintracciare Lorenzo, per poi partire con lui alla volta degli Stati Uniti. RaiDue alle 21 trasmetterà i “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. RaiTre alle 21 proporrà “Atletica.