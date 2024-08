Inter al test Atalanta Inzaghi cambia? Alla vigilia fatte 2 prove – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’stasera sfiderà l’in un match dal sapore europeo e che arriva appunto all’indomani del sorteggio di Champions League. Le ultime sugli eventuali cambi di Simone– Primo crashdella stagione per l’, che ieri ha conosciuto il proprio percorso europeo col sorteggio della nuova incredibile super Champions League. Lo stesso è valso anche per l’, entrambe infatti saranno impegnate nell’affascinante torneo che partirà a settembre. Ma oggi è già tempo di scendere in campo, per l’ultima partita di agosto. Poi sarà sosta per le nazionali e a metà settembre si comincerà il vero tour de force. Al Meazza, arriva una Dea che ha in classifica tre punti dopo aver demolito il Lecce al Via del Mare e aver perso contro il Torino in trasferta. L’, a quattro punti, affronterà il primo scontro diretto dell’anno.