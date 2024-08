FOTO Città Spettacolo il libro del giornalista Padellaro | il rapporto con Berlusconi la seduta spiritica di Prodi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Solo la verità, lo giuro”. E’ il titolo delpresentato a piazza Federico Torre dalAntonio, evento inserito nel cartellone della 45esima edizione di. Al suo fianco sul palco il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Carfora. Nella prima parte è si è unito anche lo scrittore Maurizio De Giovanni per un breve saluto per poi andare all’Hortus Conclusus dove era in programma una sua performance teatrale. L’ultima opera dell’editorialista del Fatto Quotidiano è un viaggio dietro le quinte della politica italiana che ha vissuto in prima persona nella sua lunga esperienza di oltre 50 anni nel mondo dell’informazione.